В мексиканском городе Сьюдад-Хуарес убили 15 человек за день

2018-01-06 07:26 | www.trend.az | 6

Не менее 15 человек были убиты за день в городе Сьюдад-Хуарес штата Чиуауа на севере Мексики, передает РИА Новости со ссылкой на портал Proceso.

Убийства были совершены в различных местах: сначала убили трех человек, затем четыре человека были убиты в доме, в котором располагалась автомастерская, еще трех человек расстреляли в автомобиле. Почти одновременно был убит 15-летний подросток на одной из улиц и еще один человек, а затем застрелены еще три женщины.

После событий силы безопасности города были приведены в повышенную готовность.