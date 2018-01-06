В Азербайджане нет опасности инфекционных заболеваний - Госветслужба (Эксклюзив)

2018-01-06 08:01 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Предприниматели Азербайджана, занимающиеся птицеводством, могут быть уверены в стабильной эпизоотической ситуации в стране, сказал в интервью Trend директор Республиканской ветеринарной лаборатории Государственной службы ветеринарного надзора при министерстве сельского хозяйства Физули Гулиев.

По его словам, в результате проводимых госслужбой мероприятий можно с уверенностью сказать, что в настоящее время эпизоотическая ситуация в Азербайджане стабильная и в стране нет опасности инфекционных заболеваний.

"Основной задачей Госслужбы ветеринарного контроля является проведение профилактических мер против инфекционных заболеваний в стране согласно эпизоотическому плану. В то же время служба проводит лечебные и профилактические мероприятия", - сказал Гулиев.

Директор лаборатории добавил, что в текущем году госслужба провела ряд мониторингов на наличие в стране инфекции птичьего гриппа.