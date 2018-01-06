Логистика – одно из приоритетных направлений для сотрудничества между Азербайджаном и Чехией

2018-01-06 08:07 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Наряду с энергетической и аграрной сферами, в которых Азербайджан и Чехия успешно сотрудничают в настоящее время, одним из наиболее приоритетных направлений для двусторонней кооперации является логистика.

"Наши компании заинтересованы в строительстве железнодорожного коридора "Север-Юг". В то же время мы видим огромный потенциал для сотрудничества в специальной экономической зоне (СЭЗ) в Аляте. Я уверен в том, что с началом полноценного функционирования этой СЭЗ чешские инвесторы приступят к реализации своих планов в рамках формируемой в Аляте экономической зоны", - сказал Trend секретарь по вопросам экономики и торговли посольства Чехии в Азербайджане Ян Йиндрих.

Товарооборот между Чехией и Азербайджаном также стремительно растет. В январе-октябре 2017 года товарооборот между двумя странами вырос более чем на 100 процентов, по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

За 10 месяцев 2017 года достиг 924 миллионов долларов, из которых 846 миллионов долларов пришлось на экспорт азербайджанской продукции в Чехию, а 78 миллионов долларов составил импорт чешской продукции в Азербайджан.