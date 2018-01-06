В Туркменистане принят закон о транспортной безопасности

2018-01-06 08:28 | www.trend.az | 7

АШХАБАД/ Trend/ - На очередном заседании Меджлиса (парламента) Туркменистана пятого созыва был принят проекта закона «О транспортной безопасности», говорится в сообщении туркменского правительства.

Данный закон определяет правовые, организационные и экономические основы обеспечения транспортной безопасности - защищённости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от действий незаконного вмешательства, а также регулирует общественные отношения, возникающие в данной сфере.

"Активизации торгово-экономического сотрудничества и туризма, укреплению культурно-гуманитарных связей призваны способствовать крупные международные и региональные проекты, осуществляемые Туркменистаном совместно с соседними государствами",- сказано в комментарии государственного агентства Туркмен довлет хабарлары.