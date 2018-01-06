Парламент Туркменистана одобрил закон о ТВ и Радио

2018-01-06 08:29 | www.trend.az | 6

АШХАБАД/ Trend/ - На очередном заседании Меджлиса (парламента) Туркменистана пятого созыва был принят проект закона «О телевидении и радиовещании», говорится в сообщении туркменского правительства.

Данный закон определяет правовые, организационные, экономические и социальные основы функционирования телевидения и радиовещания в Туркменистане, регулирует отношения, возникающие в области телевизионного и радиовещания на территории страны.

Газета Нейтральный Туркменистан отмечает в субботу, что на телевидении и радио особое внимание должно уделяться популяризации богатого историко-культурного наследия туркменского народа.

"Запуск первого национального спутника связи «TürkmenÄlem 52°E» придал мощный импульс развитию телекоммуникационных технологий в нашей стране, позволив расширить спектр современных услуг в сфере вещательной индустрии, в области связи и интернета",- говорится в комментарии государственного агентства Туркмен довлет хабарлары.