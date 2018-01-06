В административно-территориальное деление Ашхабада внесены изменения

2018-01-06 08:46 | www.trend.az | 6

АШХАБАД/ Trend/ - Меджлис (парламент) Туркменистана внёс изменения в административно-территориальное деление города Ашхабада, сообщает в субботу государственное агентство Туркмен довлет хабарлары.

Данное решение принято в соответствии с "современными требованиями, укрупнения этрапов (районов) города, а также учитывая ходатайство хякимлика (администрации) города Ашхабада и представление Кабинета Министров Туркменистана".

Меджлис Туркменистана постановил упразднить Абаданский и Рухабатский этрапы города и их административные территории передать в соответствующие этрапы города Ашхабада. Также принято решение переименовать этрап Арчабил, присвоив ему наименование – Бюзмейин.