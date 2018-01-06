На аэропортовской дороге насмерть сбит пешеход – ФОТО

2018-01-06 09:28 | www.oxu.az | 5

В Сураханском районе Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, мужчину 60-65 лет, переходившего аэропортовскую дорогу в неположенном месте, сбил автомобиль марки Jeep.

Пешеход скончался на месте. Водитель потерял управление и врезался в два автомобиля Mercedes. Приехавшие сотрудники скорой помощи оказали водителю первую медицинскую помощь на месте.

На место происшествия прибыли сотрудники Управления полиции Сураханского района.

По факту возбуждено уголовное дело.

Э.Ш.

