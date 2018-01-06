В Узбекистане будут выращивать коноплю

2018-01-06 09:45 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Ташкентскую область побывал на территории бывшего завода “Каноп” в Куйичирчикском районе. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Здесь была представлена информация о готовности сельскохозяйственной техники к сезону, запланированных на 2018-2019 годы ирригационных, мелиорационных работах и агротехнических мероприятиях в районе.

Здесь также состоялась презентация планов по выращиванию технической конопли. В Европе техническая конопля широко используются в автомобилестроении, не говоря уже о легкой промышленности. Поскольку конопля – это органическое сырье, которое к тому же является мощным антисептиком, она повсеместно используется и в строительстве.

Кроме того, президенту презентовали планы по переработке риса, хранению и упаковке плодоовощной продукции, организации хлопково-текстильных кластеров в районах Ташкентской области и других перспективных проектов.