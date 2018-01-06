TÜRKSOY-ANADOLU Senfoni Orkestrası'ndan muhteşem Granada konseri

2018-01-06 09:40 | www.trend.az | 1

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi işbirliğinde oluşturulan TÜRKSOY-ANADOLU Senfoni Orkestrası, İspanya turnesi kapsamında Granada'da muhteşem bir geceye imza attı.

Granada'nın "Manuel de Falla Auditorium" salonunda turne kapsamındaki ikinci konserine çıkan TÜRKSOY-ANADOLU Senfoni Orkestrası sanatçıları, gösterdikleri performans nedeniyle İspanyol seyirciler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'den müzisyenlerden oluşan orkestranın Granada konserini izlemek için 1000 kişilik salonu dolduran İspanyol sanatseverler, klasik müzik eserleri yolculuğunda unutulmaz bir gece yaşadı.

Kazak Aidar Torybaev'in şefliği ve solist soprano Nazym Sagintay'ın icrasında dünya klasik müzik eserlerini seslendiren orkestra İspanyol müzikseverler tarafından ayakta alkışlandı.

- İspanya sahnelerinde Türk Dünyası müzikleri yankılandı-

Repertuvarında J. Brahms, P.I. Tchaikovsky, J. Strauss, E. Kàlmàn gibi bestecilerin eserlerine yer veren orkestra, İspanyol sanatseverlerin beğenisine Türk Dünyası klasik müzik eserlerinden örnekler de sundu.