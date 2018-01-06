Karabağ, Kafkasya’nın kanayan yarasıdır

2018-01-06 09:47 | www.trend.az | 1

Ermenistan arkasına aldığı ve işbirliği yaptığı Rusya’nın gücü sayesinde Azerbaycan topraklarının yüzde 25’ini işgal ettiler. Bağımsızlığına yeni kavuşan Azerbaycan en zayıf anında arkasından vuruldu. Başta Hocalı Kasabası olmak üzere dünyada eşi benzeri görülmemiş soykırım yaptılar. Bir milyonun üzerinde insan göçebe oldular. Binlerce insan kayıp oldu. Yani öldürüldü. Uluslararası kurum ve kuruluşlar Karabağ başta olmak üzere bu toprakların Azerbaycan’a ait olduğunu birçok kez dile getiriyorlar. Ama yaptırım uygulamaları yok.

Haydar Aliyev Vakfının yayınladığı Karabağ hakikatleri sayesinde verilen önemli bilgileri ve gerçek rakamları aynen aktarıyorum.

Bu zalimlik, bu rezillik başka bir yerde olsaydı dünya ayağa kalkardı. Ama iş Azerbaycan’da olunca hem kör, hem sağır oluyorlar. Yani sözün bittiği bir yer!

Azerbaycan’ın İşgal Altındaki Toprakları

Dağlık Karabağ Bölgesi

Arazi -4 388 km

Nüfus(1989) -189 085

Ermeniler -145 450 (%76.9)

Azerbaycanlılar -40 688 (%21.5)

Ruslar -1 922 (%1)

Diğerleri -1 025 (%0.6)

ŞUŞA BÖLGESİ

Arazi -289 km

Nüfus(1989) -20 579

Azerbaycanlılar -19 036 (%92.5)

Ermeniler -1 377 (%6.7)

İşgal tarihi -8 Mayıs 1992

Dağlık Karabağ Bölgesi Dışında Kalan Bölgeler

Sınır Dışı Edilen Kovulan

Laçin Bölgesi -18 Mayıs 1992 -71 000

Kelbecer Bölgesi -2 Nisan 1993 -74 000

Ağdam Bölgesi -23 Temmuz 1993 -165 600

Fuzuli Bölgesi -23 Ağustos 1993 -146 000

Cebrayil Bölgesi -23 Ağustos 1993 -66 000

Kubadlı Bölgesi -31 Ağustos 1993 -37 900

Zengilan Bölgesi -30 Kasım 1993 -39 500

TECAVÜZ KURBANLARI