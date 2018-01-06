Karabağ, Kafkasya’nın kanayan yarasıdır

2018-01-06 09:47 | www.trend.az | 1
Ermenistan arkasına aldığı ve işbirliği yaptığı Rusya’nın gücü sayesinde Azerbaycan topraklarının yüzde 25’ini işgal ettiler. Bağımsızlığına yeni kavuşan Azerbaycan en zayıf anında arkasından vuruldu. Başta Hocalı Kasabası olmak üzere dünyada eşi benzeri görülmemiş soykırım yaptılar. Bir milyonun üzerinde insan göçebe oldular. Binlerce insan kayıp oldu. Yani öldürüldü. Uluslararası kurum ve kuruluşlar Karabağ başta olmak üzere bu toprakların Azerbaycan’a ait olduğunu birçok kez dile getiriyorlar. Ama yaptırım uygulamaları yok.
Haydar Aliyev Vakfının yayınladığı Karabağ hakikatleri sayesinde verilen önemli bilgileri ve gerçek rakamları aynen aktarıyorum.
Bu zalimlik, bu rezillik başka bir yerde olsaydı dünya ayağa kalkardı. Ama iş Azerbaycan’da olunca hem kör, hem sağır oluyorlar. Yani sözün bittiği bir yer!
Azerbaycan’ın İşgal Altındaki Toprakları
Dağlık Karabağ Bölgesi
Arazi -4 388 km
Nüfus(1989) -189 085
Ermeniler -145 450 (%76.9)
Azerbaycanlılar -40 688 (%21.5)
Ruslar -1 922 (%1)
Diğerleri -1 025 (%0.6)
ŞUŞA BÖLGESİ
Arazi -289 km
Nüfus(1989) -20 579
Azerbaycanlılar -19 036 (%92.5)
Ermeniler -1 377 (%6.7)
İşgal tarihi -8 Mayıs 1992
Dağlık Karabağ Bölgesi Dışında Kalan Bölgeler
Sınır Dışı Edilen Kovulan
Laçin Bölgesi -18 Mayıs 1992 -71 000
Kelbecer Bölgesi -2 Nisan 1993 -74 000
Ağdam Bölgesi -23 Temmuz 1993 -165 600
Fuzuli Bölgesi -23 Ağustos 1993 -146 000
Cebrayil Bölgesi -23 Ağustos 1993 -66 000
Kubadlı Bölgesi -31 Ağustos 1993 -37 900
Zengilan Bölgesi -30 Kasım 1993 -39 500
TECAVÜZ KURBANLARI