В США начали голосование за выдвижение фильмов на "Оскар"

2018-01-06 09:51 | www.trend.az | 6

Члены киноакадемии США в пятницу начали подачу бюллетеней с именами претендентов на самую престижную кинонаграду США "Оскар". Об этом, как передает РИА Новости, сообщает специализирующееся на голливудских премиях интернет-издание Gold Derby.

Онлайн-заявки от киноакадемиков будут приниматься в течение восьми дней до 12 января включительно.

Как сообщали организаторы ранее, право на участие в борьбе за звание лучшей картины года имеет 341 полнометражный художественный фильм. К участию в состязании в категории "лучший фильм на иностранном языке" были приняты ленты от 92 стран, девять из них ранее были отобраны к конкурсу.