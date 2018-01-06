Режим прекращения огня был нарушен 130 раз

2018-01-06 10:04 | www.apa.az | 6

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 130 раз.



Как сообщает АПА со ссылкой на Минобороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селе Паравакар и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Неркин Кармирахбур Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных Сил Азербайджана в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селах Кемерли, Гызылгаджылы Газахского района, в селе Коханеби Товузского района, а также на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шихлар, Баш Гервенд, Джавахирли, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гервенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.