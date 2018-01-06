Трамп запросил у Конгресса $18 млрд на ограждение на границе с Мексикой

2018-01-06 09:58 | www.trend.az | 5

Администрация президента США Дональда Трампа запросила у Конгресса $18 млрд долларов на финансирование начального этапа сооружения стены на границе с Мексикой, который завершится к 2027 году. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post, в распоряжении которой оказался соответствующий документ, передает ТАСС.

В нем говорится, что данные средства, в частности, пойдут на возведение 508,6 км дополнительных ограждений, а также укрепление еще 655 км уже существующих. В случае успеха к 2027 году более половины границы длиной примерно 3,2 тыс. км будет защищено искусственными барьерами.

Это предложение поступило на фоне консультаций в Конгрессе по бюджету на 2018 финансовый год, который в США начался еще 1 октября прошлого года. Трамп 22 декабря подписал очередной проект резолюции о временном финансировании федерального правительства до 19 января. Если законодатели не успеют договориться к этому сроку, то у федеральных ведомств и служб просто не останется средств для функционирования.