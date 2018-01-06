Лидер турецкой оппозиции призвал ВС Турции к решительной войне в Сирии

2018-01-06 10:12 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Лидер турецкой оппозиционной Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели призвал ВС Турции к решительным действиям в сирийском городе Африн, сообщают в субботу турецкие СМИ.

По словам Бахчели в сирийском Африне находятся террористы YPG и PYD и ВС Турции должны стереть их с лица земли.

Бахчели также отметил, что YPG и PYD являются реальной угрозой для Турции и для всего региона.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Мовлуд Чавушоглу сказал, что Турция не исключает возможность проведения новой военной операции против YPG и PYD в сирийском Африне.

Глава МИД отметил, что для Турции обеспечение собственной безопасности является одним из важнейших приоритетов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности проведения новой военной операции в Африне.