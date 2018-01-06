Турецкий футболист перешел в английский клуб – ФОТО

2018-01-06 10:18 | www.oxu.az | 6

Нападающий сборной Турции по футболу Дженк Тосун официально перешел в клуб английской Премьер-лиги «Эвертон».

Как передает Oxu.Az, информация об этом появилась вчера на официальном сайте ливерпульского клуба. 26-летний нападающий заключил 4,5-летний контракт на сумму 27 миллионов фунтов.

Главный тренер «Эвертона» Сэм Эллардайс прокомментировал переход:

«Он нападающий номер один в Турции, забивший больше всего голов в Лиге Чемпионов и чемпионате Турции. У него хороший удар с обеих ног, он хорош в воздушных единоборствах и в штрафной площади».

Сабухи Тофигоглы

