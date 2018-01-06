Судья удалил Лукашенко за грубую игру – ВИДЕО

2018-01-06 10:49 | www.oxu.az | 7

Президент Беларуси Александр Лукашенко был отправлен на скамейку штрафников за нарушение правил в матче группового раунда XIV Рождественского международного турнира любителей хоккея против команды ОАЭ.

Как передает Oxu.Az, поединок Беларусь – ОАЭ состоялся накануне на большой площадке «Чижовка-Арены».

Во втором периоде глава государства во время вбрасывания навалился на хоккеиста гостей. Арбитр зафиксировал нарушение правил – задержку соперника руками.

Лукашенко удивился такому решению и поинтересовался у судьи, точно ли был фол. Судья указал на бокс для штрафников и Лукашенко, улыбаясь, направился на скамейку для провинившихся отбывать двухминутное наказание. Однако президент не отбыл наказание полностью – белорусы пропустили в меньшинстве, и Лукашенко вышел на лед.

Сборная Беларуси не испытала проблем в игре с ОАЭ – 12:7. После первого периода счет был 6:0. Три шайбы забросил президент Беларуси Александр Лукашенко.