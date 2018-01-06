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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2018-01-06 11:06 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), сохранился без изменений.

Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7001 маната за один доллар США.

В связи с Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира 1-3 января были нерабочими днями. Курс маната по отношению к мировым валютам в эти дни не формировался.

Официальный курс маната по отношению к доллару

25 декабря

1,7001

1 января

-

26 декабря

1,7001

2 января

-

27 декабря

1,7001

3 января

-

28 декабря

1,7001

4 января

1,7001

29 декабря

1,7001

5 января

1,7001

Средний курс за неделю

1,7001

Средний курс за неделю

1,7001

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0096 маната (0,5 процента). Средневзвешенный курс составил 2,0479 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

25 декабря

2,0158

1 января

-

26 декабря

2,0179

2 января

-

27 декабря

2,0188

3 января

-

28 декабря

2,0259

4 января

2,0431

29 декабря

2,0307

5 января

2,0527

Средний курс за неделю

2,02182

Средний курс за неделю

2,0479

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе удешевился на 0,0001 маната (0,34 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02975 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

25 декабря

0,0291

1 января

-

26 декабря

0,0292

2 января

-

27 декабря

0,0295

3 января

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