Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2018-01-06 11:06 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), сохранился без изменений.

Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7001 маната за один доллар США.

В связи с Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира 1-3 января были нерабочими днями. Курс маната по отношению к мировым валютам в эти дни не формировался.

Официальный курс маната по отношению к доллару 25 декабря 1,7001 1 января - 26 декабря 1,7001 2 января - 27 декабря 1,7001 3 января - 28 декабря 1,7001 4 января 1,7001 29 декабря 1,7001 5 января 1,7001 Средний курс за неделю 1,7001 Средний курс за неделю 1,7001

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0096 маната (0,5 процента). Средневзвешенный курс составил 2,0479 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 25 декабря 2,0158 1 января - 26 декабря 2,0179 2 января - 27 декабря 2,0188 3 января - 28 декабря 2,0259 4 января 2,0431 29 декабря 2,0307 5 января 2,0527 Средний курс за неделю 2,02182 Средний курс за неделю 2,0479

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе удешевился на 0,0001 маната (0,34 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02975 маната за один рубль.