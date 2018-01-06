Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2018-01-06 11:06 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), сохранился без изменений.
Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7001 маната за один доллар США.
В связи с Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира 1-3 января были нерабочими днями. Курс маната по отношению к мировым валютам в эти дни не формировался.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
25 декабря
|
1,7001
|
1 января
|
-
|
26 декабря
|
1,7001
|
2 января
|
-
|
27 декабря
|
1,7001
|
3 января
|
-
|
28 декабря
|
1,7001
|
4 января
|
1,7001
|
29 декабря
|
1,7001
|
5 января
|
1,7001
|
Средний курс за неделю
|
1,7001
|
Средний курс за неделю
|
1,7001
По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0096 маната (0,5 процента). Средневзвешенный курс составил 2,0479 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
25 декабря
|
2,0158
|
1 января
|
-
|
26 декабря
|
2,0179
|
2 января
|
-
|
27 декабря
|
2,0188
|
3 января
|
-
|
28 декабря
|
2,0259
|
4 января
|
2,0431
|
29 декабря
|
2,0307
|
5 января
|
2,0527
|
Средний курс за неделю
|
2,02182
|
Средний курс за неделю
|
2,0479
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе удешевился на 0,0001 маната (0,34 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02975 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
25 декабря
|
0,0291
|
1 января
|
-
|
26 декабря
|
0,0292
|
2 января
|
-
|
27 декабря
|
0,0295
|
3 января
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