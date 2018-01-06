В Азербайджане вырос объем банковского кредитования

2018-01-06 11:18 | www.oxu.az | 6

На 1 декабря прошлого года сумма выданных клиентам банков кредитов составила 11 млрд 780.2 млн манатов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Палату по надзору над финансовыми рынками, это означает рост на 72.7 млн манатов или на 0.62% по сравнению с октябрем прошлого года. Целевые резервы для покрытия возможных убытков по кредитам составили 1.636.7 млн манатов. На начало ноября эта цифра составляла 1.651.0 млн манатов.

Вклады населения составили 7.346.6 млн манатов, увеличившись на 1.3% или 96.4 млн манатов.

За отчетный период совокупные активы действующих в Азербайджане банков составили 26.393.9 млн манатов, текущие обязательства - 23.255 млн манатов. Объем других активов (с вычетом целевых резервов) составил 1.579.0 млн манатов. На 1 ноября эта цифра составляла 1.457.1 млн манатов.

Требования Центробанка к банкам составили 548.6 млн манатов.

Э.Ш.

