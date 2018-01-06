Трамп сравнил своего экс-советника с выброшенной собакой

2018-01-06 11:26 | www.oxu.az | 8

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере снова раскритиковал книгу Майкла Вольфа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа», передает Oxu.Az.

В частности, он сравнил своего бывшего советника по стратегическим вопросам Стива Бэннона с собакой.

Как сообщали СМИ, в книгу попало высказывание Бэннона, где он назвал встречу Трампа с «русскими» в июне 2016 года «предательством».

«Майкл Вольф — полный неудачник, который выдумал истории, чтобы продать эту по-настоящему скучную и неправдивую книгу. Он использовал лентяя Стива Бэннона, который плакал, когда его увольняли, и умолял о работе. Теперь Стив выброшен, как собака, почти всеми. Очень жаль!», - написал Трамп.