ABD'nin İran'ın içişlerine karışmaya yetkisi yok

2018-01-06 11:30 | www.trend.az | 1

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Gulamali Hoşru, BMGK’nın ABD hükümeti’nin talebi doğrultusunda İran’daki olayları ele almak için düzenlediği olağanüstü toplantısını eleştirdi.

BMGK’nın ABD hükümeti’nin talebi doğrultusunda İran’daki olayları ele almak için düzenlediği olağanüstü toplantısını eleştiren İran’ın BM Daimi Temsilcisi Gulamali Hoşru, “BM Güvenlik Konseyi’nin Filistin topraklarının işgal altında tutulmasıyla Yemen’in amaçsız bir şekilde bombalanması gibi gerçek konuların karşısında aciz kalarak, tamamen iç bir mesele olan başlıkları masaya yatırması bu kuruluşun itibarını zedelemektedir” ifadelerinde bulundu.

Hoşru konuşmasının bir diğer kısmında ise şöyle dedi: Bazı üyelerinin karşı çıkımasına rağmen konseyin kendisinin ABD hükümeti tarafından kullanıldığına izin verip yetkileri dışında bulunan bir başlık üzerinde toplantı gerçekleştirmesi aslında bu kuruluşun küresel barış ile güvenliği koruma konusunda yetersiz kaldığını ispatlıyor.