Жээнбеков поручил повысить уровень образования населения Кыргызстана в религиозной сфере

2018-01-06 11:33 | www.trend.az | 6

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял директора Государственной комиссии по делам религий КР Зайырбека Эргешова.

Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР, на встрече обсуждены предпринимаемые усилия по дальнейшему повышению эффективности государственной политики в религиозной сфере, формированию толерантных межконфессиональных отношений в стране, сообщает Kabar.

Жээнбеков отметил, что в последние годы в мире усиливается тенденция использования религиозной сферы в целях радикализации общества и распространения экстремистских и террористических идей, эта тенденция представляет опасность и для Кыргызстана.

«Необходимо усилить работу по повышению уровня образования населения в религиозной сфере, ужесточить контроль за реализацией единой программы обучения во всех медресе и других религиозных учебных заведениях. В этих целях Госкомиссия по делам религий должна активизировать взаимодействие с религиозными организациями, Духовным управлением мусульман Кыргызстана, органами государственной власти в регионах, Фондом развития духовной культуры «Ыйман». Необходимо доводить до населения основы традиционной религии», - отметил президент.

Он подчеркнул, что государственная политика в религиозной сфере должна проводиться, опираясь на принципы светского государства.