Объем поставок газа в КНР по газопроводу Центральная Азия - Китай в 2017 году вырос почти на 14%

2018-01-06 11:34 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В 2017 году в Китай по газопроводу Центральная Азия - Китай поступило 38,7 миллиарда кубометров природного газа, что на 13,37 процента больше по сравнению с предыдущим годом. По состоянию на конец 2017 года совокупный объем поставок газа в Китай составил 203,2 миллиарда кубометров.

Как сообщили в компании-операторе в Хоргосе (Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай), основная доля поставок по магистральному газопроводу осуществляется из Туркменистана и Узбекистана, однако, также удалось наладить новые поставки и из Казахстана.