Уточненный ВВП Китая в 2016 году составил $7,52 трлн

2018-01-06 11:46 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Государственное статистическое управление КНР заявило, что по итогам окончательной проверки, ВВП Китая в 2016 году составил 74,36 триллиона юаней (7,52 триллиона долларов США), что на 54,2 миллиарда юаней уменьшило показатель, полученный по итогам предварительной оценки.

Темпы роста уточненного ВВП остались неизменными - на уровне 6,7 процента без учета ценовых изменений, отмечается на сайте Госстата.

При этом валовая продукция сельского хозяйства и промышленности после уточнения изменилась незначительно, а в индустрии услуг показатель уменьшился на 85,6 миллиарда юаней.