Жизнь после отказа от курения

2018-01-06 11:40 | www.oxu.az | 6

Как известно, в Азербайджане принят законопроект «Об ограничении употребления табачных изделий», ограничивающий курение в общественных местах.

Законопроект подразумевает запрет на курение табачных изделий (сигарет), кальяна и электронных сигарет: в образовательных учреждениях, в местах проведения спортивных состязаний и других массовых мероприятий, а также в торговых объектах, ресторанах, кафе, барах и других объектах общественного питания (за исключением открытых пространств и мест, специально отведенных на эти цели).

Oxu.Az исследовал, как восстанавливается организм после отказа от курения.

Табачный дым содержит не только никотин. В его составе насчитывают 196 вредных веществ, из них 14 — наркотики. Как и любые яды, эти токсины начинают выводиться системами защиты сразу же после поступления в организм. Мешает этому процессу только новая доза.

Очищение организма после курения и преодоление никотиновой зависимости — это две разные составляющие процесса отказа от сигарет. У всех бывших курильщиков после отказа от сигарет происходит значительное улучшение здоровья.

Никотин начинает выводиться сразу же после выкуривания сигареты. Этот наркотик вызывает быстрое привыкание, но также быстро выводится из организма. Если не поступает новой порции, то через два часа большая его часть уже покинула лёгкие и кровеносную систему.

Дыхание стабилизируется через 12 часов. Проходит бронхоспазм, вызванный воздействием никотина на рецепторы лёгких.

Уже на первые сутки очищения организма от последствий курения нормализуется состав крови — становится больше кислорода и меньше углекислого газа.

Каждый, кто бросал курить, знает, что самый тяжёлый период — первые 3–4 дня. В это время основное количество вредных веществ покидает организм, и он очищается. Исчезает неприятный запах изо рта, от кожного покрова.

Очищение организма от никотина и смол на 99% происходит через три недели.

На 2–3 день развивается кашель и отделение мокроты. Это свидетельствует о том, что восстанавливается деятельность эпителия бронхов. Парализованные ядом реснички оживают и начинают очищаться, продвигая продукты распада и слизь наружу. Повышенная секреция мокроты способствует очищению многолетних отложений в лёгких.

Возможна повышенная потливость — с кожными выделениями выводятся вредные продукты обмена веществ.

Восстанавливается слизистая оболочка желудка и кишечника, повреждённая как общим воздействием табака на организм, так и попаданием сигаретного дыма в желудок при проглатывании отравленной слюны. Возможно понижение тонуса гладкой мускулатуры и развитие запоров, которые проходят при восстановлении нормальной чувствительности рецепторов кишечника.

Иногда возникают головные боли или скачки артериального давления. Поскольку никотин парализует мелкие капилляры и обладает сосудосуживающим действием, рецепторам требуется некоторое время на привыкание к новым, «ожившим» сосудам. Благодаря восстановлению нормального тонуса улучшается кровоснабжение всех органов и тканей и в первую очередь головного мозга.

Восстанавливаются вкусовые и обонятельные рецепторы. Уже через неделю вы ощущаете запахи, не ощущаемые ранее, а пища приобретает вкус. Кстати, по восстановлению обоняния можно косвенно судить о том, как быстро очищается организм после отказа от курения.

Повышается аппетит. Это связывают с двумя причинами. Первая — психологическая. Вместо того чтобы сунуть в рот сигарету, человек начинает что-нибудь жевать — заменяет одно удовольствие другим. Если при отказе от курения пациент испытывает стресс, то процесс поглощения пищи его успокаивает. Вторая обусловлена повышением аппетита и восстановлением вкуса.

Раздражение, испытываемое некоторыми людьми при отказе от курения, зависит исключительно от психологического настроя.

Физическая зависимость от никотина преодолевается довольно легко, а вот негативные установки в сознании и подсознании, направленные на поощрение курения, обуславливают нервные расстройства и подавленность.

Независимо от того, через какое время организм очищается от никотина, психологическая зависимость может сохраняться очень долго.