В Армении активизируются протестные настроения в связи с ухудшением социально-экономического положения

2018-01-06 11:53 | www.trend.az | 6

В Армении в 2018 году в связи с ухудшением социально-экономического положения и резким ростом цен на продукты первой необходимости, активизируются протестные настроения, считает зампред правления оппозиционной партии «Наследие» Армен Мартиросян.

Отметим, что в Армении с первого января 2018 года, как и ожидалось, началась волна подорожаний. Уже выросли цены на бензин, автогаз и дизтопливо. Подорожание произошло вследствие внесения поправок в Налоговый кодекс и повышения акцизов.

Цена на бензин, продаваемого под названием Regular, выросла примерно на пять процентов по сравнению с концом 2017 года и на 10 процентов, если сравнивать цены с началом декабря. В начале месяца бензин стоил 390 драмов (0,80 доллара), в конце — 410 (0,84 доллара), а с первого января — 430 драмов (0,89 доллара).

На семь процентов выросло в цене дизтопливо, подорожав в новогоднюю ночь с 410 (0,84 доллара) до 440 (0,91 доллара) драмов.