Малайзия согласилась возобновить поиски пропавшего в 2014 году Boeing

2018-01-06 11:53 | www.trend.az | 6

Малайзийское правительство согласилось возобновить поиски пропавшего без вести в марте 2014 года лайнера MH370 в сотрудничестве с американской компанией Ocean Infinity, сообщает телеканал Channel News Asia со ссылкой на электронное сообщение, направленное родственникам пассажиров исчезнувшего лайнера, передает РИА Новости.

"Правительство Малайзии привлекло Ocean Infinity провести дальнейшие поисковые операции для MH370", — приводит телеканал отрывок из сообщения.

Также родственникам пассажиров сообщили, что поисковое судно вышло в "зону поисков" во вторник.

В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета.