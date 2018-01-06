Баку возглавил список неизведанных городов, которые нужно посетить в 2018 году (ФОТО)

2018-01-06 12:05 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Баку возглавил список неизведанных городов, составленный авторитетным изданием USA Today, которые нужно посетить в 2018 году.

Отметим, что список составлен по рекомендациям 27-летнего Сала Лавалло, который является одним из самых молодых американцев, посетивших все 193 государства-члены ООН.

«Прогулка по городу похожа на посещение музея под открытым небом», - отметил Лавалло, подчеркнув, что богатый нефтью Баку инвестировал миллиарды в культуру и современную архитектуру.