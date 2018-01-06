Минобороны и Госкомитет по работе с религиозными структурами Азербайджана определили план деятельности на 2018 г

2018-01-06 12:16 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны и Государственный комитет по работе с религиозными структурами подписали план совместной деятельности на 2018 год.

Как говорится в сообщении Минобороны, распространенном в субботу, в документе определены время, место, а также ответственные за проведение мероприятий лица и структуры.

В ходе встреч, запланированных на этот год, в управлениях, объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военных учебных заведениях министерства обороны, будут проводиться мероприятия, посвященные идеям азербайджанства, сохранению и развитию национально-нравственных, культурных ценностей, противостоянию радикальным религиозным течениям и экстремизму, сотрудничеству между культурами, цивилизациями и конфессиями, а также другим темам.

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