Супружеская чета Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов выступят в Москве

2018-01-06 12:34 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Концертном зале имени П. И. Чайковского Московской филармонии 7 февраля 2018 года состоится выступление звезд мировой оперной сцены – народной артистки России Анны Нетребко и заслуженного артиста Азербайджана Юсифа Эйвазова, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт филармонии.

Супружеская чета Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов выступят в сопровождении Национального филармонического оркестра России.

Анна Нетребко – драматическое сопрано. Примадонна современной оперной сцены, лауреат Государственной премии России. Она стала первым классическим музыкантом, вошедшим в число самых влиятельных людей рейтинга Time 100 от Time Magazine. Была названа лучшей певицей 2017 года на International Opera Awards в Лондоне. В июле 2017 года журнал Forbes признал Анну Нетребко лидером рейтинга самых высокооплачиваемых музыкантов России.