В отдельных регионах Азербайджана ожидаются дожди, в горах снег

2018-01-06 12:50 | www.apa.az | 7

7 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, ночью и утром в некоторых местах будет туман и изморось, северо-западный ветер вечером сменится на северо-восточный. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6°, днем 8-11°, в Баку ночью 4-6°, днем 9-11° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 775 мм ртутного столба. Относительная влажность 75-85%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, ночью и утром в некоторых местах возможны кратковременные дожди, в горных районах снег, местами туман. Ветер западный, временами порывистый. Температура воздуха ночью составит -1-+4°, днем 7-12°, в горах ночью 0- 5°, днем 5-10° тепла.