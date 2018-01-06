В Баку открывается четвертый Центр транспортного обмена

2018-01-06 12:57 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Четвертый Центр транспортного обмена «Дарнагюль» будет введен в эксплуатацию 13 января, сообщили в субботу в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

В связи с этим даны указания соответствующим перевозчикам. Центр создан рядом со станцией метро «Дарнагюль». Здесь отремонтированы тротуары, обновлено асфальтовое покрытие, дорожные знаки и установлены павильоны для пяти автобусных остановок. В течение дня пассажиров будут обслуживать 112 автобусов, курсирующих по 11 маршрутам.

На территории центра также выделены места для стоянки такси.

В новый Центр будет перенесена конечная остановка маршрутных автобусов, направляющихся из бакинских сел и поселков до станции метро «Азадлыг».

Создание нового Центра поможет предотвратить хаотичное движение транспорта в районе станции метро «Азадлыг» и снизить плотность транспортного потока в часы пик.