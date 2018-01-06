В России столкнулись бензовоз и «легковушка»: Пять погибших

2018-01-06 12:19 | www.oxu.az | 7

Пять человек погибли в автоаварии в Починковском районе Нижегородской области в субботу утром.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе УГИБДД по региону.

«Около 8:00 мск на 211 км автодороги Нижний Новгород - Саратов произошло столкновение бензовоза МАН и автомобиля ВАЗ 2114», - сказал сотрудник пресс-службы.

Он сообщил, что в результате ДТП погибли водитель и четыре пассажира легкового автомобиля.

«Предварительно установлено, что все погибшие - жители Нижегородской области», - добавил собеседник агентства.

На месте работают сотрудники ГИБДД.