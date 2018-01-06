Баку не намерен запрещать импорт птичьего мяса из России из-за птичьего гриппа

2018-01-06 12:39 | www.oxu.az | 5

Азербайджан не намерен вводить запрет на импорт птичьего мяса из России, поскольку не импортирует мясо из Костромской области, где ранее был обнаружен птичий грипп.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил РИА Новости глава пресс-службы государственной службы ветеринарного надзора при министерстве сельского хозяйства страны Йолчу Ханвели.

В декабре сообщалось, что власти Костромской области объявили карантин на птицефабрике, где у кур был обнаружен геном вируса гриппа А птиц подтипа Н5. В январе прошлого года Азербайджан наложил временный запрет на импорт птичьего мяса и продукции из РФ после того, как в Москве и Подмосковье был выявлен птичий грипп.

«Азербайджан не импортирует птичье мясо и продукцию из Костромской области (Россия), где обнаружен птичий грипп, поэтому нет необходимости вводить запрет на ввоз этой продукции из России», — сказал собеседник агентства.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.