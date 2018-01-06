Прогноз погоды на завтра

2018-01-06 12:50 | www.oxu.az | 6

В воскресенье, 7 января, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Ночью и утром в некоторых местах будет туман и изморось, северо-западный ветер вечером сменится на северо-восточный. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем 8-11, в Баку ночью 4-6, днем 9-11 градусов тепла.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, атмосферное давление будет выше нормы и составит 775 мм ртутного столба. Относительная влажность 75-85%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, ночью и утром в некоторых местах возможны кратковременные дожди, в горных районах снег, местами туман. Подует порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит -1-+4, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью 0- 5, днем 5-10 градусов тепла.