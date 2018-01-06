На оккупированных территориях Азербайджана скончался армянский военнослужащий

2018-01-06 13:15 | www.trend.az | 7

На оккупированных территориях Азербайджана скончался армянский военнослужащий, сообщают в субботу армянские СМИ.

По предварительным данным, военнослужащий ВС Армении Мгер Зироян 1992 года рождения, скончался в результае отравления угарным газом.

Сообщается, что смерть солдата наступила шестого января примерно в 02:10 по местному времени.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.