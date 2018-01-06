В Украине без вести пропал азербайджанский предприниматель

2018-01-06 13:22 | www.apa.az | 6

В городе Красноград Харьковской области Украины пропал азербайджанский предприниматель.

Как сообщает АПА, Сулейман Ахмедалиев, 1966 г.р. 2 января вышел из собственного дома, расположенного в пригороде, и больше не вернулся. Сообщается, что мужчина направился в Донецк. После этого Ахмедалиев на связь не выходил.

С.Ахмедалиев долгое время работал в Харькове, в нескольких городских советах. В последнее время занимался бизнесом в сельскохозяйственной сфере.

Сообщается, что в течение последних лет в Украине были похищены несколько азербайджанских предпринимателей, некоторые были убиты. Генпрокуратура республики возбуждала уголовные дела в связи с этими фактами, однако безрезультатно.