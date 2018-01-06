Спикеры стран Северной Европы и Балтии нанесут совместный визит в Китай

2018-01-06 13:20 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Спикеры стран Северной Европы и Балтии нанесут совместный визит в Китай с 7 по 13 января. Об этом объявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

По приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) Чжан Дэцзяна, отметил дипломат, в Китае будут находиться с визитом главы парламентов Финляндии, Норвегии, Исландии, Эстонии, Латвии и Литвы и первый заместитель председателя парламента Швеции. Чжан Дэцзян проведет переговоры с гостями, другие мероприятия в рамках визита согласовываются, сказал Гэн Шуан.

Парламенты стран Северной Европы и Балтии, где действует механизм совместного визита спикеров, выразили желание организовать такую поездку в Китай, рассказал дипломат. При этом он обратил внимание на текущую позитивную динамику развития двусторонних отношений КНР со странами Северной Европы и Балтии, устойчивый прогресс в сотрудничестве Китай - Северная Европа и бурное развитие сотрудничества в формате Китай - Центральная и Восточная Европа, который включает в себя и страны Балтии.