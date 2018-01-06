Какая судьба могла настичь пропавших альпинистов? – ФОТО + ВИДЕО

2018-01-06 13:50 | www.oxu.az | 5

Продолжаются поиски троих членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» - Джабраилзаде Фариды Зебиюлла гызы, Гусейнова Бабура Вагиф оглы и Буниятзаде Намина Низами оглы, которые 23 декабря 2017 года отправились из села Хыналыг Губинского района в поход в направлении Туфандага, после чего связь с ними прервалась. Двухнедельные поиски пока не дали никаких результатов. Поисковые работы ведут сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям, Минэкологии и природных ресурсов, Федерации воздушных и экстремальных видов спорта Азербайджана (FAİREX).

Отметим, что Фарида Джебраилзаде, Бабур Гусейнов и Намин Буньятзаде получили разрешение Департамента охраны биологического разнообразия и развития особо охраняемых природных территорий МЭПР, чтобы совершить восход на вершину Туфандаг. Альпинисты добрались до села Хыналыг Губинского района на автомобиле марки «Нива», а затем на ГАЗ-66 поехали из Хыналыга в Шахъяйлаг.

Альпинисты направились по маршруту Шахъяйлаг – Махмуддере – Туфандаг. 24 декабря в 19:02 они отправили сообщение, что переночуют в Махмуддере.

Так как на следующий день от группы не было никаких вестей, в клубе «Гилавар» забили тревогу, обратились в министерство экологии и природных ресурсов и начали подготовку к поисковым работам. В департаменте сразу сообщили МЧС. 26 декабря поисковая группа была создана и направлена на территорию. 27 декабря опытная команда из сотрудников МЧС, Госпогранслужбы, МЭПР и FAİREX приступили к спасательным работам.

По сведениям Гидрометцентра, 23-25 декабря на массиве Туфандаг было 9-13 градусов мороза, дул умеренный северо-западный, западный ветер со скоростью 2-5 метра в секунду. По словам местных жителей, 24 декабря в данном направлении была метель. Альпинистам, проводившим поисковые работы, сообщили, что в день пропажи альпинистов погода была суровой.

«Утром 31 декабря мы отправились на территорию. Но из-за сильного ветра и метели не смогли работать. 23-24-25 декабря, когда здесь были альпинисты, погода была еще хуже, особенно 24 декабря», - рассказал один из добровольцев, участвовавший в спасательных работах.

Добровольцы обвинили проводящие спасательные работы структуры в непрофессионализме. По их словам, местные специалисты не имеют опыта в этой сфере, так как несмотря на две недели поисков никаких следов найти не удалось. Альпинисты и родители пропавших без вести предложили привлечь к работам зарубежных специалистов. Вчера в район направились специалисты министерства внутренних дел Австрии.

Неизвестно, какие предложения есть у австрийских специалистов и какими работами они будут заниматься.

Также отметим, что у пропавших альпинистов не было с собой GPS-датчиков или похожих устройств, только мобильные телефоны. Один из местных жителей сказал, что если альпинисты попали в пещеру и у них есть с собой продовольствие, они могли выжить, несмотря на то, что прошло 12 дней.

Доктор философии по медицине Васиф Исмаил составил список угроз, с которыми могли столкнуться пропавшие альпинисты.

Беда с альпинистами в горах может произойти в двух ситуациях:

1. Во время движения

2. В лагере

При движении по заснеженному и обледеневшему пути альпинисты страхуют себя, привязав надетый на себя пояс к страховочной веревке. Каждый носит с собой ледоруб.

Первым и последним в связке бывают самые опытные альпинисты. Расстояние между альпинистами в связке должно быть минимум 3 метра. В особо опасных местах идущий впереди спортсмен в связке отходит на расстояние 10-15 метров. Мое любимое расстояние – 3-5 метров, тогда можно соблюдать ритм. Пять метров лучше всего. Чем короче расстояние между альпинистами в связке, тем меньше шанс спастись в случае опасности. Чем больше расстояние между альпинистами в связке, тем более длинную веревку надо брать. Чем длиннее веревка, тем она тяжелее. Альпинисты не любят носить тяжелые вещи.

Несчастный случай с альпинистами мог произойти либо во время движения, либо в лагере. В первом случае альпинистов найдут соединенными одной веревкой, во втором случае – в палатке.

Альпинисты не могут ходить в горах где хотят. Каждому рельефу присуща соответствующая тропа. Они также не могут установить палатку в любом месте. Палатку устанавливают против направления ветра, там, где не может быть снегопада.

1. Альпинисты поскользнулись со скалы во время движения

В нормальных условиях спортсмены не могут поскользнуться одновременно. Если поскользнулся идущий спереди, то находящийся позади него должен воткнуть ледоруб в скалу или в лед. Чем больше расстояние между спортсменами, тем больше есть времени, чтобы удержаться на ногах. Часто это нужно сделать в течение секунды. Чтобы остановить падение после второй секунды, требуется особое мастерство. Если учесть, что в этом случае все трое спортсменов скатились бы вместе, то можно было бы найти какие-нибудь следы.

2. Во время движения альпинистов накрыло снежной лавиной

Если во время движения альпинистов накрыло снежной лавиной, то никаких их следов могут и не найти.

3. Упасть в расщелину во время движения

У подножия гор выше снеговой линии вода не может находиться в жидкой форме. Высота снеговой линии для Большого Кавказа составляет в среднем 3000 метров. Если учесть, что на северном склоне Туфандага снеговая линия достигает 3000 метров, то можно предположить наличие там крупных расщелин. Выпадающий снег скрывает расщелины, поэтому неверный шаг может оказаться смертельным.

Чтобы не упасть в расщелину, альпинисты опять-таки должны соблюдать дистанцию минимум в 3 метра. Если идущий впереди спортсмен упал в расщелину, то шедший позади него должен в течение 1-2 секунд закрепить ледоруб. В случае падения альпинистов в расщелину никаких следов найти не удастся.

4. Лагерь накрыло снежной лавиной

Если был только один отряд альпинистов и их лагерь накрыло снежной лавиной, спортсмены могут рассчитывать только на свои силы при спасении из снежного плена. Снег такой лавины бывает таким же жестким и крепким, как цемент. Очень трудно выбраться наружу из под такой лавины, но возможно. Если снежная лавина застала их в лагере, следов альпинистов могут и не найти.

5. Лагерь завалило снегом

Если снежная лавина накрывает мгновенно, то при падении снега альпинисты могут и не почувствовать, как их медленно накрывает снегом. И вокруг лагеря ночью все чисто. Но к утру палатки может занести снегом. Если палатка установлена во впадине, то освободиться из под этого снежного завала практически невозможно. Заметающий палатку снег приводит к повышению температуры воздуха внутри палатки, что способствует тому, что альпинисту еще лучше засыпается в тепле, но идет потеря драгоценного времени. Именно поэтому, несмотря на то, что падающий снег, застилающий собой палатку, приводит к комфортным условиям внутри, необходимо постоянно очищать вход в палатку. Поскольку без этого у спортсменов мало шанса выжить.

С большой вероятностью можно предположить, что трагедия произошла, когда альпинисты разбили лагерь. То есть, или их накрыло снежной лавиной, или замело снегом.

Эльвин Ахмедов

