В воскресенье в Баку будет пасмурно, до 11 градусов тепла

2018-01-06 13:52 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, ночью и утром местами слабый туман, морось, сообщили Trend в субботу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Порывистый северо-западный ветер днем перейдет в северо-восточный.

На Абшеронском полуострове ночью ожидается 4 - 6, днем 8 -11, в Баку ночью 4 - 6, днем 9 - 11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится от 770 до 775 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75 – 85, днем 55 - 60 процентов.