В Петербурге похитили и убили гражданина Азербайджана

2018-01-06 14:07 | www.oxu.az | 5

В одной из больниц Петербурга скончался 29-летний мужчина, который был похищен вечером 4 января несколькими неизвестными около торгово-развлекательного центра «Монпансье» на севере Петербурга.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life, мужчина был обнаружен 5 января на обочине одной из дорог в садоводстве «Сестроречье», расположенном в Ленобласти, у него были обнаружены многочисленные травмы, полученные в результате избиения.

Напомним, молодого гражданина Азербайджана похитили вечером 4 января — группа из пяти или шести неизвестных на глазах у свидетелей избила свою жертву, после чего затолкала в багажник автомобиля Hyundai зеленого цвета.

Правоохранительные органы продолжают расследование, СУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту похищения человека.

A.M.

