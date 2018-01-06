Бывший замглавы Центробанка Азербайджана стал советником министра по налогам

2018-01-06 13:56 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Бывший заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Хагани Абдуллаев назначен советником министра по налогам, подтвердил в субботу Trend сам Абдуллаев.

По его словам, он приступит к исполнению своих обязанностей с восьмого января. Вопросы, которые будут входить в сферу его курации, еще не определены.

Абдуллаев покинул пост заместителя председателя Центрального банка по собственному желанию в сентябре прошлого года. Он занимал этот пост с апреля 2010 года.