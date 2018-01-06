В США массово "обчистили карманы" пожилых армян

2018-01-06 14:09 | www.trend.az | 5

В американском Глендейле неизвестные молодые люди прикидываются учениками местной армянской школы, чтобы обворовывать пожилых армян, сообщают армянские СМИ.

Злоумышленники выдавали себя за учащихся армянской школы Глендейла и предлагали пожилым жителям армянонаселенного города пожертвовать деньги на обновление школьной библиотеки.

Мошенники специально выбирали своей целью исключительно пожилых людей: отмечается, что злоумышленники входили в доверие к своим жертвам, в некоторых случаях для беседы проходили к ним в дом.