TANAP будет протестирован в этом месяце

2018-01-06 14:26 | www.apa.az | 7

Завершилось 96% работ на этапе «Фаза 0» проекта Трансанатолийского трубопровода (TANAP).

Как сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил гендиректор консорциума TANAP Салтук Дюзйол.

По словам С.Дюзйола, участок TANAP от Баку до Эскишехир завершен.

«В январе начнется тестирование «Фазы 0». Работы по прокладке трубы от Эскишехира до границы с Грецией будут продолжены согласно плану. В июне TANAP природный газ Азербайджана доставит до центров BOTAŞ в Эскишехире», - сказал гендиректор.

Проект Южный газовый коридор является одним из самых актуальных проектов региона. Транспортируемый по «Шахдениз-2» газ по проложенной под водой трубе будет доставлен на Сангачальский терминал, а оттуда посредством южнокавказского трубопровода, TANAP и TAP поступит на рынки Турции и Европы. Проект обеспечит долгосрочную энергобезопасность Грузии, Турции и Европы, обеспечив соответствие стратегическим интересам этих регионов.

Экспорт газа в Турцию планируется начать в 2018-м, в Европу уже в 2020-м году.

Напомним, меморандум о взаимопонимании в связи с реализацией TANAP был подписан 24 декабря 2011 года.