В Саудовской Аравии задержали 11 принцев

2018-01-06 14:42 | www.oxu.az | 7

В связи с протестами в королевском дворце Саудовской Аравии задержаны 11 принцев.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, протестующие члены монаршей семьи потребовали отменить приказ короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, согласно которому прекращается оплата счетов принцев за воду и электричество.

Принцы заявили, что хотели получить и денежную компенсацию за казнь их двоюродного брата, обвиненного в убийстве, совершенном три года назад.

Королевская гвардия арестовала протестующих после того, как они отказались покинуть дворец. Принцы содержатся под стражей в тюрьме «Эль-Хайр» в ожидании суда.

A.M.

