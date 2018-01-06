Bloomberg включил Грузию в список самых горячих направлений 2018 года

2018-01-06 14:45 | www.trend.az | 6

Грузия попала в список «самых горячих» туристических направлений 2018 года, составленный американским изданием Bloomberg, сообщает Новости-Грузия.

В общей сложности в рейтинге перечислены 22 направления, которые Bloomberg называет «самыми захватывающими» и советует посетить своим читателям для того, чтобы «превратить хороший отпуск в незабываемый».

Как поясняют авторы материала, список был составлен с учетом «культурных достопримечательностей, гостиничного и ресторанного сервиса». В статье также содержатся рекомендации о том, в какое время года лучше посетить места из списка.

«Учитывая все это, мы прочесали земной шар, изучили самые захватывающие события и свели их к 22-м особенно привлекательным точкам назначения. Чтобы убедиться в том, что вы планируете поездку в нужное время года, мы получили информацию о ценах на отели от Google и рекомендации от региональных специалистов по путешествиям, которых мы знаем, и которым мы доверяем», — сказано в статье.

Грузия в рейтинге занимает седьмое место. Посетить страну авторы советуют весной — с апреля по начало июня, или в конце года.

«Осенью — в сентябре и октябре пик сезона урожая и это прекрасное время для поездки в Грузию, именно тогда традиционные местные блюда, например, пхали (смесь из зелени или овощей с ореховой заправкой), будут особенно свежими и сочными», — пишет Bloomberg.

Согласно аналитике издания, дороже всего номера в грузинских гостиницах сегмента «лакшери»обойдутся путешественникам в середине июля – 185 долларов за ночь, а дешевле всего в феврале – 110 долларов. Говоря о гостиницах, Bloomberg особо отмечает сеть Rooms Hotel, бутик-отели которой есть в Казбеги и Тбилиси, а в ближайшее время также появятся в Местиа и в Батуми.