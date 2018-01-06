В Баку состоится творческий вечер ученицы прославленного Гара Гараева

2018-01-06 14:57 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 16 января состоится творческий вечер заслуженного деятеля искусств, профессора Эльнары Дадашевой, сообщили Trend Life в пресс-службе Филармонии.

Творческий вечер будет организован совместными усилиями Филармонии имени Муслима Магомаева и телеканала Mədəniyyət ("Культура").

Согласно программе запланировано выступление Симфонического оркестра имени Ниязи Азербайджанского телевидения и радио под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного деятеля искусств Назима Гаджиалибекова, а также Хоровой капеллы имени Джахангира Джахангирова Азербайджанского телевидения и радио под управлением художественного руководителя и главного дирижера Шахлы Алекперовой.

Эльнара Дадашева - ученица всемирно известного композитора Гара Гараева. Творчество Эльнары Дадашевой многогранно - она автор многочисленных инструментальных, камерно-вокальных произведений, произведений, написанных для документальных фильмов, балета "Саялы", фортепианного цикла "24 прелюдии" и других.