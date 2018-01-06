ANAMA распространила информацию о деятельности за прошлый год

2018-01-06 14:58 | www.apa.az | 6

Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) распространило информацию о деятельности за 2017 год.

Как сообщили АПА в ANAMA, в течение 12 месяцев 2017 года на территориях, где велись военные действия, освобожденных от оккупации территориях, а также на складах боеприпасов и на территориях военных полигонов были проведены работы по обнаружению и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов (НРБ). В целом была очищена территория площадью 92 843 672 кв.м. (9 284.37 га). Были найдены 35 117 единиц НРБ, 204 противотанковые мины, 35 противопехотных мин.

Всего в соответствии с Международными стандартами разминирования, были обезврежены 35 356 мин и НРБ. На участках, где ANAMA занималась разминированием, были проведены итоговый мониторинг и мероприятия по проверке качества, на освобожденные от мин территории были выданы сертификаты безопасности, которые были переданы по назначению.

В рамках сотрудничества НАТО-Азербайджан по программе «Партнерство во имя мира» в 2012 году стартовал проект «Джейранчёль», благодаря которому в течение 12 месяцев 2017 года в Джейранчеле Агстафинского района была очищена от мин площадь 4 923 273 кв.м. (492.33 га), были найдены и обезврежены 211 НРБ и 601 боеприпас.

Агентство с 25 января 2017 года по 3 июля 2017 года завершило операцию по очистке от мин в селе Джоджуг Марджанлы Джабраилского района, в результате которой были очищены от мин и боеприпасов 50 жилых домов, территория, выделенная под строительство 100 жилых домов, участки автомобильных дорог, а также предназначенные для ведения сельскохозяйственных работ и пастбищ территорий.

Операция по очистке продолжалась 126 дней, за которые в целом разными способами были проверены 4 590 878 кв.м., из которых 613 094 кв.м. – вручную, 1 607 140 кв.м. – механическим способом, 2 257 644 кв.м. с использованием поисковых собак и 113 000 кв.м. с использованием прибора по измерению глубины SENSYS.

В результате были обезврежены 74 НРБ, 26 противопехотных мин и 140 противотанковых мин.