В Сербии мужчина угрожал взорвать свой дом

2018-01-06 15:00 | www.trend.az | 6

Полицейские уговорили сдаться вооруженного мужчину, который в субботу забаррикадировался в доме на окраине Белграда, сейчас он арестован, сообщило министерство внутренних дел Сербии, передает РИА Новости.

Ранее сербские СМИ сообщили, что в частном доме на окраине Белграда забаррикадировался вооруженный мужчина, который, предположительно, был вооружен пистолетом и гранатой. Он угрожал взорвать малоэтажное здание. Полиция оцепила район и перекрыла движение на прилегающих улицах. Специалисты МВД вступили в переговоры с мужчиной.