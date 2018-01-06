Скончался проживающий в России азербайджанский ученый

2018-01-06 15:47 | www.oxu.az | 6

Скончался проживающий в России азербайджанский ученый, доктор физико-математических наук, профессор Валех Джафар оглу Гулиев.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, В.Гулиев скончался вчера в Москве от сердечного приступа.

Напомним, что Валех Джафар оглу Гулиев родился в 1943 году в селе Шорсулу Сальянского района. После завершения средней школы в 1963 году поступил на механико-математический факультет БГУ. В 1969 году он окончил университет с красным дипломом и поступил на аспирантуру МГУ им. М.В.Ломоносова. Под руководством Г.П.Черепанова он изучал проблемы механики хрупкого разрушения. В 1974 году защитил диссертацию и получил степень кандидата физико-математических наук.

В.Гулиев работал старшим научных работником, заведующим отделением Московского евразийского института. В 1979-1989 годы руководил особым конструкторским бюро Научно-исследовательского института механики и математики НАНА. В 1980 году защитил в Москве докторскую диссертацию и получил степень доктора наук, в 1987 году – профессора. Он был заведующим кафедрой, директором филиала МГОУ.

В 2005 году за заслуги в сфере космонавтики получил звание генерал-майора.

В.Гулиеву принадлежат 175 научных произведений, 7 учебников и 2 монографии.

Аллах рехмет элесин.

A.M.

