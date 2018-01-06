Самолет турецкого министра совершил экстренною посадку из-за опасности пожара

2018-01-06 15:53 | www.trend.az | 6
БАКУ /Trend/ - Самолет турецкого министра окружающей среды и урбанизации Турции Мехмета Озхасеки совершил экстренную посадку в аэропорту провинции Коджаэли из-за опасности возникновения пожара в кабине пилота, пишут в субботу турецкие СМИ.
Сообщается, что причиной экстренней посадки стало задымление в кабине пилота.
Также сообщается, что задымление началось, после того как самолет министра вылетел из аэропорта имена Сабиха Гекчена.
О других деталях инцидента не сообщается.